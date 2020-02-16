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Фридзон победил в конкурсе трёхочковых бросков Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Фридзон победил в конкурсе трёхочковых бросков Матча звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон стал лучшим снайпером на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

Фридзон первым вышел на паркет и набрал 16 очков в первом раунде. Защитник «Пармы» Максим Григорьев и Малькольм Хилл из «Астаны» выступили не столь удачно. Виталию смог бросить вызов представитель «Цмоки-Минск» Бранко Миркович, который уверенно провёл первый раунд, но уступил россиянину в дополнительном раунде.

Фридзон победил в этом конкурсе второй год подряд, и ему вновь вручили приз в размере 500 тыс. рублей.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» Единой лиги ВТБ.

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