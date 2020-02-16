Петенев выиграл конкурс бросков сверху на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Форвард «Автодора» Александр Петенев выиграл конкурс данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ. В финальном раунде 19-летний россиянин переиграл американского защитника «Зенита» Остина Холлинза.



Ранее в конкурсе трёхочковых бросков победу одержал защитник клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон. В финале он выиграл у серба Бранко Мирковича из «Цмоки-Минск».



Конкурс данков прошёл в перерыве перед заключительной четвертью Матча звёзд.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Единой лиги ВТБ.