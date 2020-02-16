Петенев выиграл конкурс бросков сверху на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Форвард «Автодора» Александр Петенев выиграл конкурс данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ. В финальном раунде 19-летний россиянин переиграл американского защитника «Зенита» Остина Холлинза.
Ранее в конкурсе трёхочковых бросков победу одержал защитник клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон. В финале он выиграл у серба Бранко Мирковича из «Цмоки-Минск».
Конкурс данков прошёл в перерыве перед заключительной четвертью Матча звёзд.
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