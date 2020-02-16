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Швед стал MVP в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Швед стал MVP в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Российский баскетболист Алексей Швед был признан самым ценным игроком четвёртого Матча звёзд Единой лиги ВТБ между Звёздами России и Звёздами мира, прошедшего в Москве. Звёзды России уступили в овертайме со счётом 162:164.

Швед стал самым результативным игроком матча. На счету защитника «Химок» 42 очка. Этот показатель стал рекордным для Матчей звёзд. Также на последней секунде Алексей Швед реализовал два штрафных броска, благодаря чему перевёл игру в овертайм. Встреча стала первой в истории Матчей звёзд Единой лиги ВТБ, завершившейся дополнительным временем.

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