Гортат объявил о завершении карьеры

Польский центровой Марчин Гортат объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я ухожу из спорта. Завершаю свою баскетбольную карьеру. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и следил за моей игрой. Для меня это было очень важно. Но пришло время заканчивать. Сейчас подходящий момент. Я дал себе время, чтобы посмотреть, к чему приведёт меня жизнь и теперь пришёл именно к такому решению», — приводит слова Гортата Sportando.

Гортат — 57-й номер драфта НБА 2005 года. За океаном он защищал цвета «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Вашингтон Уизардс», а минувший сезон провёл в «Лос-Анджелес Клипперс». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 806 матчей, в которых он набирал 9,9 очка и собирал 8,0 подбора.