Команда Леброна обыграла Команду Янниса на Матче звёзд НБА

Завершился Матч звёзд НБА, в котором Команда Леброна встретилась с Командой Янниса. Игра прошла на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой Команды Леброна со счётом 157:155.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард, набравший 30 очков. Леброн Джеймс записал в свой актив 23 очка.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. Также по дабл-даблу оформили Трей Янг (10 очков и 10 передач), Джоэл Эмбиид (20 очков и 10 подборов) и Руди Гобер (21 очко и 11 подборов).

Эта встреча стала 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.