«Эта награда принадлежит Коби». Леонард — о титуле MVP Матча всех звёзд НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал получение титула MVP Матча всех звёзд, который завершился победой Команды Леброна над Командой Янниса со счётом 157:155.
Леонард, который сыграл за Команду Леброна, стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 30 очков, реализовав 8 трёхочковых бросков из 14, и получил титул MVP Матча всех звёзд НБА, который с этого года назван в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта 26 января.
«Эта награда очень много значит для меня. Это не описать словами.
Хочу поблагодарить Коби за всё, что он сделал для меня: за долгие беседы, тренировки. Эта награда принадлежит ему», — сказал Леонард после матча.
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