Адетокунбо намекнул на уход из «Милуоки» в случае поражений
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал понять, что не исключает ухода из команды, если победы сменятся поражениями.
В сезоне-2019/2020 «Милуоки» занимает первое место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге. «Бакс» провели 54 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 46 побед и потерпев 8 поражений.
«Я не могу заглядывать настолько далеко вперёд. Я просто стараюсь сосредоточиться на настоящем моменте и прибавить. Но почему бы и нет? Я хочу остаться с командой на долгий срок, но только пока мы побеждаем.
В настоящий момент мы побеждаем, поэтому не думаю, что что-то изменится», — приводятся слова Адетокунбо в «твиттере» HoopsHype.
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