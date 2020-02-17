Эмбиид: это был лучший Матч звёзд в истории НБА

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился впечатлениями от Матча всех звёзд, который состоялся в Чикаго в ночь с 16 на 17 февраля мск. Команда Янниса Адетокунбо, за которую выступал Эмбиид, проиграла команде Леброна Джеймса со счётом 155:157.
«Мы потерпели обидное поражение. Тем не менее, на мой взгляд, это лучший Матч всех звёзд в истории. Все сражались. Я получил удовольствие.
Я не согласен с тем, что можно выиграть Матч звёзд штрафным броском, и я не рад, что так произошло. Но в целом отличный уик-энд», — приводятся слова Эмбиида в «твиттере» SportsCenter.
Самым ценным игроком Матча всех звёзд был признан Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), который получил награду имени Коби Брайанта. В составе команды Леброна он набрал 30 очков.
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