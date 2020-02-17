Паскуаль: я не волшебник, но свой узнаваемый стиль у команды точно появится

Новый главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от своей работы в санкт-петербургском клубе.



«Предложения, которые поступали мне до «Зенита», были очень выгодны в финансовом плане, но я всегда задаю себе вопрос: смогу ли я помочь, принесу ли я результат? Тогда я отвечал сам себе «нет». В этот раз я почувствовал, что могу помочь российскому клубу выполнить все поставленные задачи. Чувствую: это моё место, мой клуб, и у нас впереди большое будущее.



Для меня очень важно быть серьёзным во всех аспектах своей жизни, это касается и работы главного тренера. В нападении мы делаем только то, о чём договорились до игры, в защите играем максимально сконцентрированно, чтобы пропускать как можно меньше. Также я приверженец системы, при которой всё должно строиться шаг за шагом. В предстоящих четырёх матчах мы, естественно, будем играть на победу, но не ждите, что благодаря приходу Паскуаля «Зенит» будет выигрывать у всех «+20». Я не волшебник, но свой узнаваемый стиль у команды точно появится», — приводят слова Паскуаля «Известия».