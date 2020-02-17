Адетокунбо: надеюсь, этот формат Матча звёзд сохранится на долгое время
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями от Матча всех звёзд, который состоялся в Чикаго в ночь с 16 на 17 февраля мск. Команда Адетокунбо проиграла команде Леброна Джеймса со счётом 155:157.
«Защита в четвёртой четверти стала особенно жёсткой. Матч звёзд напомнил мне игру плей-офф. Мне понравилось. Надеюсь, этот формат сохранится на долгое время», — приводит слова Янниса Адетокунбо Clutch Points.
Самым ценным игроком Матча всех звёзд был признан Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), который получил награду имени Коби Брайанта. В составе команды Леброна он набрал 30 очков.
Ранее Адетокунбо рассказал, почему у него нет желания принимать участие в конкурсе слэм-данков.
Адетокунбо объяснил нежелание участвовать в конкурсе данков
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