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Адетокунбо: надеюсь, этот формат Матча звёзд сохранится на долгое время

Адетокунбо: надеюсь, этот формат Матча звёзд сохранится на долгое время
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями от Матча всех звёзд, который состоялся в Чикаго в ночь с 16 на 17 февраля мск. Команда Адетокунбо проиграла команде Леброна Джеймса со счётом 155:157.

«Защита в четвёртой четверти стала особенно жёсткой. Матч звёзд напомнил мне игру плей-офф. Мне понравилось. Надеюсь, этот формат сохранится на долгое время», — приводит слова Янниса Адетокунбо Clutch Points.

Самым ценным игроком Матча всех звёзд был признан Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), который получил награду имени Коби Брайанта. В составе команды Леброна он набрал 30 очков.

Ранее Адетокунбо рассказал, почему у него нет желания принимать участие в конкурсе слэм-данков.

Адетокунбо объяснил нежелание участвовать в конкурсе данков
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