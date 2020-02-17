Петенёв: обиды на Кириленко у меня нет

Форвард «Автодора» Александр Петенёв прокомментировал победу в конкурсе данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.



«Нет, никаких обид на Андрея Геннадьевича Кириленко у меня нет. Это его субъективное мнение, и он сделал все правильно. Ведь Кириленко – легендарный баскетболист, который провел более десяти сезонов в НБА, сам принимал участие в Матче всех звёзд Национальной Баскетбольной Ассоциации и, разумеется, повидал на своем веку ух какие «данки». Хотя в тот момент я удивился, увидев в его руках табличку с цифрой «9».



Насчет денег еще вообще ничего не решил. Пусть пока полежат, а дальше разберемся.



Уровень организации – очень крутой! Стать частью такого грандиозного праздника – это потрясающе! А когда этот праздник напрямую связан с твоим любимым делом, то получаешь двойную порцию удовольствия, радости и позитива. Кроме того, мне было очень интересно окунуться и провести время внутри такого «звездного» коллектива игроков. Атмосфера в зале из 12 тысяч человек просто непередаваемая! Отдельное спасибо хочу сказать тем болельщикам, кто приехал поболеть за меня из Саратова, а также всем тем, кто переживал у экранов телевизоров. И, конечно, огромная благодарность Единой Лиге ВТБ за этот шанс и доверие мне, а в моем лице – и всему молодому поколению. Надеюсь, организаторы не пожалели, что пригласили меня», — приводит слова Петенёва пресс-служба саратовской команды.