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Сиакам: Матч звёзд НБА не должен заканчиваться штрафным броском

Сиакам: Матч звёзд НБА не должен заканчиваться штрафным броском
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам поделился впечатлениями от Матча всех звёзд, который состоялся в Чикаго в ночь с 16 на 17 февраля мск. Команда Янниса Адетокунбо проиграла команде Леброна Джеймса со счётом 155:157. Сиакам отметил, что он остался недоволен концовкой встречи. Матч завершился штрафными бросками которые исполняла команда Леброна Джеймса, что и принесло им победу.

«Матч звёзд НБА не должен заканчиваться штрафным броском», — приводит слова Паскаля Сиакама CBS Sports.

Самым ценным игроком Матча всех звёзд был признан Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), который получил награду имени Коби Брайанта. В составе команды Леброна он набрал 30 очков.

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