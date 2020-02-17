Сиакам: Матч звёзд НБА не должен заканчиваться штрафным броском

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам поделился впечатлениями от Матча всех звёзд, который состоялся в Чикаго в ночь с 16 на 17 февраля мск. Команда Янниса Адетокунбо проиграла команде Леброна Джеймса со счётом 155:157. Сиакам отметил, что он остался недоволен концовкой встречи. Матч завершился штрафными бросками которые исполняла команда Леброна Джеймса, что и принесло им победу.



«Матч звёзд НБА не должен заканчиваться штрафным броском», — приводит слова Паскаля Сиакама CBS Sports.



Самым ценным игроком Матча всех звёзд был признан Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), который получил награду имени Коби Брайанта. В составе команды Леброна он набрал 30 очков.



