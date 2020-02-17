Айс Кьюб: будущее — за баскетболом без часов

Известный рэпер Айс Кьюб поделился впечатлениями от Матча всех звёзд, который состоялся в Чикаго в ночь с 16 на 17 февраля мск. Команда Янниса Адетокунбо проиграла команде Леброна Джеймса со счётом 155:157. Айс Кьюб отметил, что изменение формата Матча звёзд сыграло на руку зрелищности встречи. Напомним, заключительная четверть не была ограничена по времени, а победа досталась команде, первой набравшей определённое количество очков.



«Дальновидность лиги BIG3 помогла сделать четвёртую четверть Матча звёзд НБА незабываемой. Мы ещё в 2017 году доказали, что будущее — за баскетболом без часов», — написал в своём «твиттере» Айс Кьюб.



Самым ценным игроком Матча всех звёзд был признан Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). Он получил награду имени Коби Брайанта. В составе команды Леброна Кавай набрал 30 очков.