Известный специалист Джей Райт не станет главным тренером «Нью-Йорк Никс», сообщает The Athletic. По информации источника, тренер не готов покидать «Вилланова Уайлдкэтс» ради работы в НБА.



Райт с 2001 года тренирует команду «Вилланова Уайлдкэтс», которая в 2016 и 2018 годах выигрывала чемпионат NCAA.



Напомним, ранее в отставку с поста президента «Нью-Йорк Никс» был отправлен Стив Миллс. Его место должен занять Леон Роуз.



В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 55 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 17 побед и потерпели 38 поражений. В последнем матче «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете встречались с «Вашингтон Уизардс» и проиграли со счётом 114:96.