Ирвинг — вице-президент профсоюза игроков НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг избран на должность вице-президента профсоюза игроков Национальной баскетбольной ассоциации, сообщается на официальном сайте организации.
Ранее этот пост занимал испанец Пау Газоль. Голосование прошло на встрече представителей профсоюза, полномочия Ирвинга продлятся три года. Вице-президенты организации — Бисмак Бийомбо, Малкольм Брогдон, Джейлен Браун, Си Джей Макколлум и Гарретт Темпл.
27-летний Ирвинг ранее выступал за «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В 2016 году в составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА, шесть раз принимал участие в Матче Звёзд, в 2014 году стал его лучшим игроком. В составе сборной США Кайри Ирвинг в 2014 году выиграл чемпионат мира, а в 2016 стал олимпийским чемпионом.
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