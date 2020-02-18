Ирвинг — вице-президент профсоюза игроков НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг избран на должность вице-президента профсоюза игроков Национальной баскетбольной ассоциации, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее этот пост занимал испанец Пау Газоль. Голосование прошло на встрече представителей профсоюза, полномочия Ирвинга продлятся три года. Вице-президенты организации — Бисмак Бийомбо, Малкольм Брогдон, Джейлен Браун, Си Джей Макколлум и Гарретт Темпл.

27-летний Ирвинг ранее выступал за «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В 2016 году в составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА, шесть раз принимал участие в Матче Звёзд, в 2014 году стал его лучшим игроком. В составе сборной США Кайри Ирвинг в 2014 году выиграл чемпионат мира, а в 2016 стал олимпийским чемпионом.