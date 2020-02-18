Базаревич прокомментировал выбор игроков на отборочные матчи Евробаскета

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал формирование состава команды на февральские отборочные матчи чемпионата Европы-2021.

«Из клубов Евролиги мы никого не получили. Но не теряем надежды на помощь Андрея Зубкова: его «Зенит» играет дома и в четверг, так что продолжаем просить клуб отпустить его на матч с Северной Македонией.

ЦСКА отпускал Мишу Кулагина — к сожалению, он в последней игре травмировался. Мы на него рассчитывали — думаю, и он на нас тоже. Сборная могла бы стать хорошим толчком для его сезона после длительного отсутствия из-за травмы.

Забелин тоже мог бы нам помочь. Он проводит хороший сезон, уже был в нашей системе, даже ездил в Китай, до последнего входил в число кандидатов на участие в Кубке мира-2019.

Невезение продолжается. Мы следим за ребятами помоложе, сейчас вызвали Михайловского, чтобы продолжить наблюдение за ним. Но нельзя же взять кучу молодых! Тут надо и турнирные задачи решать, да и на сборе команда проводит не так много тренировок», — цитирует Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.

20 февраля сборная России сыграет в Неаполе с Италией, а 23 февраля — в Перми с Северной Македонией.