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Айверсон: «Филадельфия» может стать чемпионом в этом сезоне

Айверсон: «Филадельфия» может стать чемпионом в этом сезоне
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый в прошлом баскетболист Аллен Айверсон, первый номер драфта НБА 1996 года, не исключил, что «Филадельфия Сиксерс» уже в этом сезоне сможет стать чемпионом.

Айверсон защищал цвета «Филадельфии» с 1996 по 2006 год, а также с 2009-го по 2010-й. Также он выступал за «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс» и «Мемфис Гриззлиз», а закончил карьеру в 2011 году в турецком «Бешикташе».

Айверсона спросили, может ли «Филадельфия» взять титул.

«Для нас нет ничего невозможного. Нужно только избежать травм. Пока у нас не было возможности собрать всех наших парней одновременно. Если мы соберём всю команду и будем здоровы, всё будет хорошо», — приводит слова баскетболиста CBS Sports.

В сезоне-2019/2020 «Филадельфия» с соотношением побед и поражений 34-21 занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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