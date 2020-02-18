Айверсон: «Филадельфия» может стать чемпионом в этом сезоне

Знаменитый в прошлом баскетболист Аллен Айверсон, первый номер драфта НБА 1996 года, не исключил, что «Филадельфия Сиксерс» уже в этом сезоне сможет стать чемпионом.
Айверсон защищал цвета «Филадельфии» с 1996 по 2006 год, а также с 2009-го по 2010-й. Также он выступал за «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс» и «Мемфис Гриззлиз», а закончил карьеру в 2011 году в турецком «Бешикташе».
Айверсона спросили, может ли «Филадельфия» взять титул.
«Для нас нет ничего невозможного. Нужно только избежать травм. Пока у нас не было возможности собрать всех наших парней одновременно. Если мы соберём всю команду и будем здоровы, всё будет хорошо», — приводит слова баскетболиста CBS Sports.
В сезоне-2019/2020 «Филадельфия» с соотношением побед и поражений 34-21 занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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