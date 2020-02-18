Батлер признался, что хотел бы вернуться в «Чикаго»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что ближе к концу карьеры хотел бы вернуться в «Чикаго Буллз».

Напомним, Батлер был выбран «Чикаго» на драфте НБА 2011 года под 30-м номером. Баскетболист выступал за «Буллз» до 2017 года, потом провёл по одному сезону за «Миннесоту Тимбервулвз» и «Филадельфию Сиксерс», а с 2019 года выступает за «Майами».

Батлера спросили, хотел бы ли он вернуться в «Чикаго».

«Да, конечно. Это ведь Чикаго. Этот город был моим домом долгое время. Он до сих пор остаётся моим домом. Да, есть вероятность, что я вернусь — возможно, ближе к концу карьеры. Кто знает? Узнаем, когда придёт время», — приводит его слова Chicago Sun Times.