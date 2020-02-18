Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн поделился самыми яркими воспоминаниями о Брайанте

Леброн поделился самыми яркими воспоминаниями о Брайанте
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о самых ярких впечатлениях, связанных со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, который погиб в результате крушения вертолёта 26 января.

Леброн вспомнил, как они вместе с Брайантом выступали за сборную США на Олимпиаде в Пекине в 2008 году и завоевали золото.

«Самые яркие воспоминания, связанные с Коби, — выступление сборной США на Олимпийских играх 2008 года. У нас осталось много воспоминаний, связанных не только с баскетболом, но и с посещением разных мероприятий.

Нам удалось посмотреть выступление Майкла Фелпса (23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию. — Прим. «Чемпионата»). Мы посмотрели много игр женской сборной. Мы посмотрели много лёгкой атлетики. Мы делали многое, помимо того что играли в баскетбол и завоевали золото», — цитирует Леброна Clutch Points.

Леонард рассказал, как Брайант подколол его после одного из матчей
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020