Леброн поделился самыми яркими воспоминаниями о Брайанте

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о самых ярких впечатлениях, связанных со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, который погиб в результате крушения вертолёта 26 января.

Леброн вспомнил, как они вместе с Брайантом выступали за сборную США на Олимпиаде в Пекине в 2008 году и завоевали золото.

«Самые яркие воспоминания, связанные с Коби, — выступление сборной США на Олимпийских играх 2008 года. У нас осталось много воспоминаний, связанных не только с баскетболом, но и с посещением разных мероприятий.

Нам удалось посмотреть выступление Майкла Фелпса (23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию. — Прим. «Чемпионата»). Мы посмотрели много игр женской сборной. Мы посмотрели много лёгкой атлетики. Мы делали многое, помимо того что играли в баскетбол и завоевали золото», — цитирует Леброна Clutch Points.

