Новицки: надеюсь, Дончич никогда не уйдёт из «Далласа»

Знаменитый баскетболист Дирк Новицки, чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс», выразил надежду, что 20-летний словенец Лука Дончич никогда не покинет клуб из Техаса и поможет ему стать чемпионом.

Новицки, девятый номер драфта НБА 1998 года, выступал в лиге только за «Даллас». Цвета «Маверикс» он защищал с 1998 по 2019 год. Дончич пришёл в клуб в 2018 году, после того как стал чемпионом Евролиги в составе мадридского «Реала».

«Я получаю большое удовольствие, наблюдая за игрой Луки Дончича в 20 лет. Надеюсь, что он проведёт всю карьеру в «Далласе».

Лука ещё очень молод. Надеюсь, он сможет что-то построить и играть на высоком уровне. Надеюсь, однажды он принесёт клубу титул», — приводит слова Новицки Eurohoops.

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