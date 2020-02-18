Fox Sports: «Лейкерс» претендуют на титул благодаря Дэвису, и Леброн это знает

Журналист Fox Sports Роб Паркер предположил, что прогресс «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2019/2020 связан с появлением в команде Энтони Дэвиса.

В межсезонье-2018 в «Лейкерс» пришёл Леброн Джеймс, но ему не удалось вывести команду в плей-офф с первой попытки. В 2019 году в клуб пришёл Дэвис, и в настоящий момент команда с соотношением побед и поражений 41-12 занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вспомните показатель «Лейкерс» в прошлом сезоне. Они не попали в плей-офф. Леброн понимает, что один он не выиграет чемпионат. Он будет таким, как все остальные. Поэтому они обменяли всех молодых игроков на Дэвиса.

«Лейкерс» претендуют на титул благодаря Энтони Дэвису. Леброн знает это. Леброну нужен ещё один человек рядом с ним. Да, он выдаст свою сумасшедшую статистику. Но ему нужен кто-то ещё, поэтому они так старались заполучить Дэвиса в прошлом сезоне», — сказал журналист в одном из шоу Fox Sports.

