Базаревич: сейчас сборная России – это не команда Кулагина и Фридзона

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич разочарован тем, что собравшиеся в национальной команде баскетболисты получают мало игровой практики в клубах.
«Пока трудно оценить состояние Григория Мотовилова и Андрея Сопина спустя полгода после Кубка мира в Китае. Мотовилов пошёл в Краснодар, где вообще не играет. Видно, что он мотивирован, но с игровой практикой проблемы. Мы посмотрели, что ребята из этой сборной вообще мало играют в клубах, даже Виталий Фридзон и Дима Кулагин в последних матчах не так много играют. И это прискорбный факт.
Не стал бы говорить, что сборная России сейчас – это команда Кулагина и Фридзона. Фридзон наш капитан, самый опытный игрок, который должен помочь и в раздевалке, и везде, но как будет складываться игра – посмотрим. Мы очень хотим видеть в Перми Андрея Зубкова. Он знает нашу систему, он опытный игрок, мы хотим его видеть. Но чем закончится общение с «Зенитом», пока не знаю. У Никиты Михайловского есть проблемы, ему нужно обследование. Не знаю, полетит ли он с нами», – приводит слова Базаревича «Р-Спорт».
20 февраля сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года сыграет в Неаполе с Италией, а 23 февраля — в Перми с Северной Македонией.
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