«Кливленд» уволил главного тренера Билайна

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» расстались с главным тренером Джоном Билайном, сообщает ESPN.

Ожидается, что теперь «Кливленд» возглавит Джей Би Бикерстафф, работавший на должности ассистента. Первую тренировку он проведёт уже сегодня, 19 февраля.

Билайн пришёл в «Кливленд» в 2019 году, сменив на посту главного тренера Ларри Дрю. В сезоне-2019/2020 «Кавальерс» сыграли 54 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 14 побед и потерпев 40 поражений. Клуб занимает 15-е, последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, в сезоне-2015/2016 «Кливленд» стал чемпионом НБА. В то время «Кавальерс» возглавлял Тайрон Лю, а лидером на площадке был Леброн Джеймс.