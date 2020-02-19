Легенда баскетбола Дуэйн Уэйд рассказал, как его 12-летний сын стал дочерью

Бывший игрок НБА, трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд признался, что ему было непросто принять решение о том, чтобы публично рассказать историю 12-летней дочери Зайи.



Ранее Уэйд рассказал, как его сын Зайон заявил, что он трансгендер, и попросил называть его Зайей. Баскетболист, который в настоящее время работает над документальным фильмом о своей жизни, не сразу решился на то, чтобы поведать в нём об истории Зайи.



«Мне было непросто решить, надо ли рассказывать об этом в документальном фильме. Я вообще не очень много говорил об этом. Но знал, что если я раскрою всё это в документальном фильме, то это вызовет большую дискуссию.



Да, мы понимаем, что нашей дочери 12 лет. У нас были сомнения по поводу того, что люди станут говорить по поводу решения 12-летнего человека о своей жизни, но мы знаем своего ребёнка.



Мы решали это всей семьёй. Мы связывались с очень многими людьми. Изучили всё, что только могли. Хотели помочь не только нашей семье, но и другим людям», – цитирует Уэйда TMZ.