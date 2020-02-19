Дюрант, восстанавливающийся после травмы, провёл тренировку. Видео
В Сети появилось видео тренировки двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта. Баскетболист, который ранее рассказал, что ещё до окончания сезона-2019/2020 принял решение покинуть команду, в межсезонье-2019 перешёл в «Бруклин Нетс».
Напомним, Дюрант получил травму в ходе финальной серии минувшего сезона, которую «Голден Стэйт» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4, и из-за этого до сих пор не сыграл за «Бруклин» ни одного официального матча.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В сезоне-2019/2020 «Бруклин» с соотношением побед и поражений 25-28 занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Дюрант признался, что ещё в середине прошлого сезона решил уйти из «Голден Стэйт»
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