Дюрант, восстанавливающийся после травмы, провёл тренировку. Видео

В Сети появилось видео тренировки двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта. Баскетболист, который ранее рассказал, что ещё до окончания сезона-2019/2020 принял решение покинуть команду, в межсезонье-2019 перешёл в «Бруклин Нетс».

Напомним, Дюрант получил травму в ходе финальной серии минувшего сезона, которую «Голден Стэйт» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4, и из-за этого до сих пор не сыграл за «Бруклин» ни одного официального матча.

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В сезоне-2019/2020 «Бруклин» с соотношением побед и поражений 25-28 занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.