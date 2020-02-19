Керр объяснил, почему важно, чтобы Карри вернулся в строй в этом сезоне

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему рассчитывает, что лидер команды Стефен Карри вернётся в строй в текущем сезоне.

Напомним, Карри, трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт», сломал руку в начале сезона-2019/2020, сыграв лишь несколько матчей, и до сих пор не восстановился.

«Важно, чтобы Стеф и Эндрю (Уиггинс. — Прим. «Чемпионата») получше узнали друг друга и сыграли вместе. Стефу важно сыграть без всех этих парней, которых мы потеряли в межсезонье. Это Кевин, Андре и Шон (Дюрант, Игуодала и Ливингстон. — Прим. «Чемпионата»).

Стеф во многом зависел от этих ребят. Это было для него страховочным вариантом. Он очень мастеровит и талантлив, но мы всё равно добивались своего за счёт командных усилий.

Ему посчастливилось играть с одними из самых умных и талантливых игроков лиги. Сейчас всё будет по-другому для него. Он должен сыграться с новым составом и почувствовать разницу. Ему нужно это сделать», — цитирует Керра Clutch Points.

Также в Сети появилось видео бесконтактной тренировки Карри.

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