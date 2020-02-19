Керр объяснил, почему важно, чтобы Карри вернулся в строй в этом сезоне

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему рассчитывает, что лидер команды Стефен Карри вернётся в строй в текущем сезоне.
Напомним, Карри, трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт», сломал руку в начале сезона-2019/2020, сыграв лишь несколько матчей, и до сих пор не восстановился.
«Важно, чтобы Стеф и Эндрю (Уиггинс. — Прим. «Чемпионата») получше узнали друг друга и сыграли вместе. Стефу важно сыграть без всех этих парней, которых мы потеряли в межсезонье. Это Кевин, Андре и Шон (Дюрант, Игуодала и Ливингстон. — Прим. «Чемпионата»).
Стеф во многом зависел от этих ребят. Это было для него страховочным вариантом. Он очень мастеровит и талантлив, но мы всё равно добивались своего за счёт командных усилий.
Ему посчастливилось играть с одними из самых умных и талантливых игроков лиги. Сейчас всё будет по-другому для него. Он должен сыграться с новым составом и почувствовать разницу. Ему нужно это сделать», — цитирует Керра Clutch Points.
Также в Сети появилось видео бесконтактной тренировки Карри.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
- 19 февраля 2020
-
13:30
-
12:00
-
11:10
-
10:30
-
09:20
-
01:16
-
01:06
- 18 февраля 2020
-
20:21
-
18:54
-
17:47
-
15:45
-
14:10
-
12:42
-
11:30
-
10:19
-
09:15
-
07:53
-
00:50
- 17 февраля 2020
-
23:57
-
22:49
-
21:28
-
19:59
-
18:50
-
17:54
-
16:15
-
15:00
-
13:40
-
12:30
-
11:00
-
10:11
-
09:07
-
09:00
-
07:50
-
00:37
- 16 февраля 2020
-
23:27