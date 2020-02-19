Базаревич объявил состав сборной России на отборочный матч Евробаскета с Италией

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич назвал игроков, попавших в состав на отборочный матч Евробаскета с Италией, который состоится в Неаполе завтра, 20 февраля.

Из первоначального списка выпал Никита Михайловский («Автодор», Саратов, 19 лет, 201 см).

Остальные игроки остались в составе: защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года, рост — 189 см), Максим Григорьев («ПАРМА», Пермский край, 29 лет, 196 см), Денис Захаров («Енисей», Красноярск, 26 лет, 193 см), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар, 27 лет, 197 см), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 22 года, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Иван Стребков («Нижний Новгород», 28 лет, 190 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 34 года, 194 см), форварды Павел Антипов («Нижний Новгород», 28 лет, 203 см), Антон Астапкович («Нижний Новгород», 26 лет, 202 см), Никита Балашов («Восток-65», Южно-Сахалинск, 28 лет, 207 см), Евгений Валиев («ПАРМА», 29 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 25 лет, 200 см), центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см), Артём Клименко (УНИКС, Казань, 26 лет, 214 см).