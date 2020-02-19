Ренфро: у «Зенита» есть все шансы удивить кого угодно

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой».



«Мне кажется, мы можем удивить «Альбу». У нас новый тренер, все сейчас гадают, что в нашей игре изменится. Поэтому у нас есть все шансы удивить кого угодно. Конечно, «Альба» — сильная команда, и в первом круге они не оставили нам шансов. Они много двигались, убили нас бросками с трёхочковой линии, всё делали идеально. Они попробуют сделать это ещё раз, но узнаем, что из этого получится. Они вряд ли знают, чего от нас ожидать», — приводит слова Алекса Ренфро официальный сайт санкт-петербургской команды.



Встреча состоится в Санкт-Петербурге завтра, 20 февраля 2020 года. Начало матча — в 20:00 мск.