Ренфро: наши тренировки теперь отличаются от тех, что были при Жоане Плазе

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой» поделился мыслями о начале работы с новым главным тренером санкт-петербургского клуба Хавьером Паскуалем.



«Я пришёл в первый сезон, когда «Барселона» играла без своего многолетнего тренера. Но я много разговаривал с игроками «Барсы», и все они рассказали мне много хороших вещей о Паскуале. Я с нетерпением жду его первой официальной игры в новом статусе. Это серьёзный тренер, который тренировал несколько серьёзных команд. Он привозит с собой победный опыт, и надеюсь, что мы сумеем его перенять и использовать, чтобы исправить свое турнирное положение.



Изменилось ли что-то с приходом Паскуаля? Пока что сложно сказать, потому что прошло не так много времени с момента приезда нового тренера. Тренировки наши теперь отличаются от тех, что были при Жоане Плазе. Сейчас мы стараемся сделать всё, что можем, чтобы лучше подготовиться к «Альбе» и безболезненно принять изменения. Но мы уже скоро увидим, что из этого выйдет. Надеемся на то, что найдём свою игру и начнём побеждать», — приводит слова Алекса Ренфро официальный сайт «Зенита».