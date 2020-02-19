Крамер: матч с «Миланом» — самый главный в сезоне для борьбы за плей-офф Евролиги

Защитник подмосковных «Химок» Крис Крамер поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».
«Очень важный матч. Если говорить о борьбе за плей-офф, «Милан» – один из наших прямых конкурентов. Победа в Италии приблизит нас к восьмёрке. Можно сказать, это главный матч сезона, если рассматривать его с точки зрения борьбы за плей-офф Евролиги. Мы должны быть полностью собраны и настроены, нужно отдать на площадке все силы и сделать всё возможное, чтобы победить. После поражения в полуфинале Кубка Италии «Милан» голоден до побед, у них не всё идёт гладко в сезоне, поэтому они захотят победить. Посмотрим, что мы сможем им противопоставить», — приводит слова Криса Крамера официальный сайт подмосковной команды.
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