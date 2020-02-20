Давис Бертанс: «Химки» выиграют Евролигу

Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс поделился мыслями о нынешнем розыгрыше Евролиги. Бертанс выразил мнение, что подмосковные «Химки», в составе которых выступает его брат Дайрис одержат победу в турнире.



«Если у меня появляется возможность посмотреть игры «Химок», в составе которых играет мой брат Дайрис, то я делаю это. Мой прогноз на итоги сезона? Он в этой команде, так что они выиграют Евролигу», — приводит слова Дависа Бертанса Eurohoops.



Подмосковные «Химки» после 24 туров Евролиги занимают 11-ю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея в активе 10 побед, ещё 14 встреч подопечные Римаса Куртинайтиса проиграли.



В следующем матче подмосковный клуб сыграет с «Миланом», занимающим восьмую позицию в турнирной таблице.