Давис Бертанс: «Химки» выиграют Евролигу
Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс поделился мыслями о нынешнем розыгрыше Евролиги. Бертанс выразил мнение, что подмосковные «Химки», в составе которых выступает его брат Дайрис одержат победу в турнире.
«Если у меня появляется возможность посмотреть игры «Химок», в составе которых играет мой брат Дайрис, то я делаю это. Мой прогноз на итоги сезона? Он в этой команде, так что они выиграют Евролигу», — приводит слова Дависа Бертанса Eurohoops.
Подмосковные «Химки» после 24 туров Евролиги занимают 11-ю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея в активе 10 побед, ещё 14 встреч подопечные Римаса Куртинайтиса проиграли.
В следующем матче подмосковный клуб сыграет с «Миланом», занимающим восьмую позицию в турнирной таблице.
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