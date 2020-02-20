«Дерьмо случается». Харден посетовал, что не стал чемпионом НБА с «Оклахомой»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден пожаловался, что ему не удалось завоевать титул в составе «Оклахома-Сити Тандер».

Харден, третий номер драфта НБА 2009 года, выступал за «Оклахому» с 2009 по 2012 год. Его партнёрами были такие игроки, как Расселл Уэстбрук, который в настоящее время также выступает за «Хьюстон», и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»). В 2012 году «Тандер» добрались до финала НБА, где уступили «Майами Хит» во главе с Леброном Джеймсом.

«Я провёл в команде три сезона. Каждая команда, которой мы проиграли, становилась чемпионом.

В мой третий год мы уступили в финале. «Тандер» со мной в составе были созданы для победы в чемпионате. Да, мы были созданы для титула. Но дерьмо случается», — приводит слова 30-летнего Хардена GQ.