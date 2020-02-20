«По количеству матчей близимся к НБА». Куртинайтис раскритиковал календарь

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал напряжённый график соревнований, из-за которого, по его мнению, команде приходится тяжело как в Евролиге, так и в Единой лиге ВТБ.

«Мы близимся к НБА по количеству игр, а из-за огромного числа перелётов у игроков уже нет времени на отдых. И в такой ситуации преимущество получают команды, у которых более слабые национальные чемпионаты. Нам же почти каждую неделю помимо матчей в Евролиге надо играть с командами уровня ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива-Кубань», «Зенита»…

То есть каждую неделю мы должны в среднем по два раза выходить против клубов нашего уровня. Это сложно и не позволяет нам проводить полноценные тренировки. В основном — тактические занятия.

Это проблема всех клубов Евролиги. Посмотрите, сколько травм у игроков в других командах. Физически они не выдерживают такого темпа», — цитируют Куртинайтиса «Известия».