«По количеству матчей близимся к НБА». Куртинайтис раскритиковал календарь

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал напряжённый график соревнований, из-за которого, по его мнению, команде приходится тяжело как в Евролиге, так и в Единой лиге ВТБ.
«Мы близимся к НБА по количеству игр, а из-за огромного числа перелётов у игроков уже нет времени на отдых. И в такой ситуации преимущество получают команды, у которых более слабые национальные чемпионаты. Нам же почти каждую неделю помимо матчей в Евролиге надо играть с командами уровня ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива-Кубань», «Зенита»…
То есть каждую неделю мы должны в среднем по два раза выходить против клубов нашего уровня. Это сложно и не позволяет нам проводить полноценные тренировки. В основном — тактические занятия.
Это проблема всех клубов Евролиги. Посмотрите, сколько травм у игроков в других командах. Физически они не выдерживают такого темпа», — цитируют Куртинайтиса «Известия».
- 20 февраля 2020
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:47
-
09:14
-
00:30
- 19 февраля 2020
-
23:07
-
22:42
-
21:46
-
19:48
-
18:31
-
17:33
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
11:10
-
10:30
-
09:20
-
01:16
-
01:06
- 18 февраля 2020
-
20:21
-
18:54
-
17:47
-
15:45
-
14:10
-
12:42
-
11:30
-
10:19
-
09:15
-
07:53
-
00:50
- 17 февраля 2020
-
23:57
-
22:49
-
21:28