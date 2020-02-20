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Сборная России начнёт квалификацию на Олимпийские игры—2020 матчем с Мексикой 24 июня

Сборная России начнёт квалификацию на Олимпийские игры—2020 матчем с Мексикой 24 июня
Баскетбол / Сборная России 0

Стало известно расписание квалификационного турнира на Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Расписание было опубликовано на официальном сайте Международной федерации баскетбола.

Сборная России начнёт игры квалификационного турнира в хорватском Сплите. Первый матч российская команда проведёт со сборной Мексики 24 июня. 25 июня россияне сыграют с командой Германии. Полуфинальные матчи состоятся 27 июня, а финал — 28 июня.

По регламенту турнира в полуфинальных матчах две лучшие команды группы А сыграют с двумя лучшими из группы В.

В группе В квалификационного турнира выступят сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.

Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.

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