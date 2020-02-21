Россия уступила Италии 19 очков в первом матче квалификации Евробаскета

В Неаполе завершился матч первого тура квалификации Евробаскета, в котором сборная Италии принимала национальную команду России.
Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в два очка — 26:24. Во второй десятиминутке итальянцы прибавили и за счёт удачных действий в обороне оторвались от гостей уже на восемь баллов — 41:33.
После большого перерыва картина на паркете кардинально не поменялась, к концу третьей четверти Италия лидировала с перевесом в одиннадцать очков — 62:51. В заключительном игровом отрезке подопечным Базаревича не удалось внести коренной перелом, в результате чего россияне проиграли со счётом 64:83.
Следующий матч квалификации россияне проведут 23 февраля. На арене в Перми команда примет Северную Македонию.
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