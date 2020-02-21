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Россия уступила Италии 19 очков в первом матче квалификации Евробаскета

Россия уступила Италии 19 очков в первом матче квалификации Евробаскета
Баскетбол / Сборная России 0

В Неаполе завершился матч первого тура квалификации Евробаскета, в котором сборная Италии принимала национальную команду России.

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в два очка — 26:24. Во второй десятиминутке итальянцы прибавили и за счёт удачных действий в обороне оторвались от гостей уже на восемь баллов — 41:33.

После большого перерыва картина на паркете кардинально не поменялась, к концу третьей четверти Италия лидировала с перевесом в одиннадцать очков — 62:51. В заключительном игровом отрезке подопечным Базаревича не удалось внести коренной перелом, в результате чего россияне проиграли со счётом 64:83.

Следующий матч квалификации россияне проведут 23 февраля. На арене в Перми команда примет Северную Македонию.

ЧЕ-2021 (м) - квалификация. Группа B. 1-й тур
20 февраля 2020, четверг. 22:30 МСК
Италия
Окончен
83 : 64
Россия
Италия: Риччи - 11, Фонтеккио - 10, Витали - 9, Списсу - 8, Тесситори - 6, Бальди Росси - 5, Akele - 3, Рудзьер - 3, Bortolani, Spagnolo, Tambone, Tote
Россия: Д. Кулагин - 12, Антипов - 9, Ивлев - 8, Мотовилов - 8, Фридзон - 6, Zakharov - 1, Бабурин, Валиев, Ильницкий, Клименко, Сопин, Стребков
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