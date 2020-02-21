«Химки» в гостях победили «Милан» в матче Евролиги
В Милане завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Химки». Российская команда после первой четверти повела с преимуществом уже в пять очков — 21:16. Но к большому перерыву хозяева практически ликвидировали отставание — 38:39.
В третьей десятиминутке подопечные Куртинайтиса снова ушли в отрыв — 59:51. Но на этот раз «Химки» уже не упустили инициативу и довели игру до победы — 78:69.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 18 очков и совершивший 6 передач. Дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов оформил Йонас Жеребко. В составе итальянской команды блеснул экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 18 баллов и совершивший 8 передач.
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
20 февраля 2020, четверг. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
69 : 78
Химки
Химки, Россия
Олимпия Милан: Родригес - 18, Мицов - 15, Тарчевски - 12, Делла Валле - 9, Гудайтис - 5, Ролл - 4, Скола - 4, Брукс - 2, Билига, Кроуфорд, Сайкс, Чинчиарини
Химки: Швед - 18, Йеребко - 16, Букер - 12, Йович - 10, Дайр. Бертанс - 9, Тимма - 8, Крамер - 3, Robinson - 2, Барашков, Вяльцев, Зайцев, Моня
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
00:46
-
00:24
- 20 февраля 2020
-
23:15
-
22:24
-
21:52
-
20:30
-
18:08
-
17:46
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:47
-
09:14
-
00:30
- 19 февраля 2020
-
23:07
-
22:42
-
21:46
-
19:48
-
18:31
-
17:33
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
11:10
-
10:30
-
09:20
-
01:16
-
01:06
- 18 февраля 2020
-
20:21
-
18:54
-
17:47
-
15:45
-
14:10
-
12:42
Партнерский контент