«Химки» в гостях победили «Милан» в матче Евролиги

В Милане завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Химки». Российская команда после первой четверти повела с преимуществом уже в пять очков — 21:16. Но к большому перерыву хозяева практически ликвидировали отставание — 38:39.

В третьей десятиминутке подопечные Куртинайтиса снова ушли в отрыв — 59:51. Но на этот раз «Химки» уже не упустили инициативу и довели игру до победы — 78:69.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 18 очков и совершивший 6 передач. Дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов оформил Йонас Жеребко. В составе итальянской команды блеснул экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 18 баллов и совершивший 8 передач.