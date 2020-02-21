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«Химки» в гостях победили «Милан» в матче Евролиги

«Химки» в гостях победили «Милан» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Милане завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Химки». Российская команда после первой четверти повела с преимуществом уже в пять очков — 21:16. Но к большому перерыву хозяева практически ликвидировали отставание — 38:39.

В третьей десятиминутке подопечные Куртинайтиса снова ушли в отрыв — 59:51. Но на этот раз «Химки» уже не упустили инициативу и довели игру до победы — 78:69.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 18 очков и совершивший 6 передач. Дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов оформил Йонас Жеребко. В составе итальянской команды блеснул экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 18 баллов и совершивший 8 передач.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
20 февраля 2020, четверг. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
69 : 78
Химки
Химки, Россия
Олимпия Милан: Родригес - 18, Мицов - 15, Тарчевски - 12, Делла Валле - 9, Гудайтис - 5, Ролл - 4, Скола - 4, Брукс - 2, Билига, Кроуфорд, Сайкс, Чинчиарини
Химки: Швед - 18, Йеребко - 16, Букер - 12, Йович - 10, Дайр. Бертанс - 9, Тимма - 8, Крамер - 3, Robinson - 2, Барашков, Вяльцев, Зайцев, Моня
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