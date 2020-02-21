«Хьюстон» в гостях разгромил «Голден Стэйт», у Хардена и Уэстбрука дабл-даблы

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата. «Хьюстон» выиграл все четверти, кроме последней, и одержал убедительную победу со счётом 135:105.

Лидеры «Хьюстона» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук оформили по дабл-даблу: на счету первого 29 очков, 3 подбора и 10 результативных передач, а у второго 21 очко, 5 подборов и 10 результативных передач.

В сезоне-2019/2020 «Хьюстон» одержал 35 побед и потерпел 20 поражений в 55 матчах регулярного чемпионата. «Рокетс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Голден Стэйт» 12 побед и 44 поражения в 56 встречах. «Уоррирз» располагаются на 15-м, последнем месте на Западе.

