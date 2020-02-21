Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» в гостях разгромил «Голден Стэйт», у Хардена и Уэстбрука дабл-даблы

«Хьюстон» в гостях разгромил «Голден Стэйт», у Хардена и Уэстбрука дабл-даблы
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата. «Хьюстон» выиграл все четверти, кроме последней, и одержал убедительную победу со счётом 135:105.

Лидеры «Хьюстона» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук оформили по дабл-даблу: на счету первого 29 очков, 3 подбора и 10 результативных передач, а у второго 21 очко, 5 подборов и 10 результативных передач.

В сезоне-2019/2020 «Хьюстон» одержал 35 побед и потерпел 20 поражений в 55 матчах регулярного чемпионата. «Рокетс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Голден Стэйт» 12 побед и 44 поражения в 56 встречах. «Уоррирз» располагаются на 15-м, последнем месте на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 135
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 22, Пул - 19, Ли - 13, Пэскелл - 12, Toscano-Anderson - 10, Крисс - 10, Боумен - 8, Грин - 4, Луни - 4, Smailagic - 3, Карри, Томпсон
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Уэстбрук - 21, Ковингтон - 20, Грин - 17, Такер - 15, Хаус - 11, Маклемор - 9, Риверс - 7, Frazier - 2, Кэрролл - 2, Сефолоша - 2, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Хартенштайн, Чендлер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020