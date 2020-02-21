В женской НБА появилась вторая россиянка. Ей 21 год
21-летняя российская баскетболистка Раиса Мусина подписала контракт с клубом женской Национальной баскетбольной ассоциации «Лас-Вегас Эйсес». С 2017 года она выступала за клуб УГМК из Екатеринбурга.
«Я начинаю новую главу своей баскетбольной жизни вместе с «Лас-Вегас Эйсес». Благодарю тренера и руководство за оказанное мне доверие, за огромную возможность учиться новому и двигаться вперёд!» — написала Мусина в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» баскетболистки.
Теперь в женской НБА две представительницы России. Мусина присоединилась к 21-летней Марии Вадеевой, которая выступает за «Лос-Анджелес Спаркс». Очередной сезон ассоциации начнётся в мае.
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
09:10
-
09:01
-
04:42
-
00:46
-
00:24
- 20 февраля 2020
-
23:15
-
22:24
-
21:52
-
20:30
-
18:08
-
17:46
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:47
-
09:14
-
00:30
- 19 февраля 2020
-
23:07
-
22:42
-
21:46
-
19:48
-
18:31
-
17:33
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
11:10
-
10:30
-
09:20
-
01:16
-
01:06
- 18 февраля 2020
-
20:21
-
18:54
-
17:47
Партнерский контент