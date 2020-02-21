Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Атланта» победила «Майами» благодаря 50 очкам Янга и другие результаты игрового дня НБА

«Атланта» победила «Майами» благодаря 50 очкам Янга и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

20 февраля состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде победил «Детройт Пистонс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 33 очка, собрав 16 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 126:106 в пользу «Бакс».

«Атланта Хоукс» дома выиграл у «Майами Хит». Самым результативным игроком матча стал Трэй Янг («Атланта»), который набрал 50 очков, собрал 2 подбора и отдал 8 передач. Итоговый счёт — 129:124 в пользу «Хоукс».

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Лидеры «Хьюстона» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук оформили по дабл-даблу: на счету первого 29 очков, 3 подбора и 10 результативных передач, а у второго 21 очко, 5 подборов и 10 результативных передач. Окончательный счёт — 135:105 в пользу «Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
106 : 126
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Вуд - 18, Браун - 16, Галлоуэй - 12, Роуз - 12, Мейкер - 11, Снелл - 10, Думбуйа - 8, Михайлюк - 7, Боун - 6, Хенсон - 6, King, Гриффин, Кеннард, Моррис, Найт, Томас
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 28, Бледсо - 19, Лопес - 18, Лопес - 9, Дивинченцо - 8, Мэттьюз - 5, Хилл - 4, Уилсон - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Коннотон, Корвер, Мейсон, Рейнольдс, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
129 : 124
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Янг - 50, Хаертер - 17, Хантер - 17, Реддиш - 16, Коллинс - 12, Тиг - 12, Фернанду - 4, Гудвин - 1, Бембри, Браун, Грэм, Дедмон, Джонс, Капела, Картер, Лябисье
Майами Хит: Адебайо - 28, Горан Драгич - 19, Батлер - 17, Краудер - 14, Нанн - 14, Робинсон - 10, Игуодала - 8, Джонс - 6, Олиник - 5, Хилл - 3, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
93 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Янг - 22, Лавин - 19, Харрисон - 13, Саторански - 12, Уайт - 12, Гэффорд - 5, Корнет - 5, Арчидиаконоу - 3, Фелисио - 2, Mokoka, Валентайн, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс, Хатчинсон
Шарлотт Хорнетс: Монк - 25, Бриджес - 22, Вашингтон - 17, Зеллер - 16, Розир - 14, Мартин - 4, Бийомбо - 3, Макдэниелс - 2, Батюм, Бэйкон, Грэм, Мартин, Симмонс, Спалдинг, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
112 : 104
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Харрис - 22, Бёркс - 19, Ричардсон - 7, Нето - 6, Хорфорд - 6, Милтон - 5, Коркмаз - 4, Робинсон - 4, Pelle, Shayok, О'Куинн, Симмонс, Скотт, Смит, Тибулл
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 25, Динуайдди - 22, Джордан - 14, Харрис - 12, Чендлер - 12, Принс - 7, Темпл - 7, Луваву-Кабарро - 5, Martin, Аллен, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон
НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
129 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сакраменто Кингз: Барнс - 32, Фокс - 26, Хилд - 20, Бэйзмор - 18, Богданович - 9, Джозеф - 9, Бьелица - 8, Паркер - 4, Джайлс - 3, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Лень, Толливер, Феррелл, Холмс
Мемфис Гриззлиз: Мелтон - 24, Морант - 19, Джексон - 16, Джонс - 16, Андерсон - 12, Джексон - 11, Брукс - 9, Валанчюнас - 8, Кларк - 8, Гудурич - 2, Аллен, Белл, Ватанабэ, Дьенг, Кончар, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 135
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 22, Пул - 19, Ли - 13, Пэскелл - 12, Toscano-Anderson - 10, Крисс - 10, Боумен - 8, Грин - 4, Луни - 4, Smailagic - 3, Карри, Томпсон
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Уэстбрук - 21, Ковингтон - 20, Грин - 17, Такер - 15, Хаус - 11, Маклемор - 9, Риверс - 7, Frazier - 2, Кэрролл - 2, Сефолоша - 2, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Хартенштайн, Чендлер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020