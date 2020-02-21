«Атланта» победила «Майами» благодаря 50 очкам Янга и другие результаты игрового дня НБА

20 февраля состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде победил «Детройт Пистонс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 33 очка, собрав 16 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 126:106 в пользу «Бакс».

«Атланта Хоукс» дома выиграл у «Майами Хит». Самым результативным игроком матча стал Трэй Янг («Атланта»), который набрал 50 очков, собрал 2 подбора и отдал 8 передач. Итоговый счёт — 129:124 в пользу «Хоукс».

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Лидеры «Хьюстона» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук оформили по дабл-даблу: на счету первого 29 очков, 3 подбора и 10 результативных передач, а у второго 21 очко, 5 подборов и 10 результативных передач. Окончательный счёт — 135:105 в пользу «Рокетс».