21-летний Трэй Янг установил сразу два достижения, повторив рекорд Леброна

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Трэй Янг помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит». «Атланта» на своей площадке победила «Майами» со счётом 129:124, а Янг набрал 50 очков, собрал 2 подбора и отдал 8 передач.

21-летний Янг стал лишь вторым игроком в истории НБА, который до достижения 22-летнего возраста в ходе одного сезона сыграл не менее 10 матчей с 40+ очками на счету. Первым был Леброн Джеймс, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

Кроме того, Янг стал четвёртым самым молодым игроком в истории лиги, который в одной игре набрал не менее 50 очков.

В сезоне-2019/2020 «Атланта» с соотношением побед и поражений 16-41 занимает 14-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.