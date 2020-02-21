Вогель: Леброн — один из лучших лидеров, кого я встречал в жизни

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель высказался относительно лидерских качеств Леброна Джеймса, выступающего за команду с 2018 года.

«Леброн — один из лучших лидеров, которых я когда-либо видел. Его сила, ум, убеждённость, уважение… Когда просто находишься рядом с ним в одной комнате, то непременно чувствуешь, что его нельзя не уважать. Вот что делает его сильным лидером», — приводит слова Вогеля TalkBasket.

Напомним, 35-летний Леброн занял первое место в рейтинге спортсменов-мужчин за минувшее десятилетие по версии Associated Press. Знаменитый баскетболист является трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».

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