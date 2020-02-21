Эмбиид назвал себя лучшим игроком в мире

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает себя лучшим игроком мира. Об этом он рассказал после победного матча регулярного чемпионата НБА, в котором команда из Пенсильвании обыграла «Бруклин Нетс» (112:104). Сам Эмбиид в этой встрече набрал 39 очков и собрал 16 подборов.

«Матч звёзд доказал, что я являюсь лучшим игроком мира. Будучи им, я намерен всё также выходить на каждый матч, играть жёстко и сражаться за победы, чтобы в конечном счёте попытаться завоевать титул», — приводит слова Эмбиида ESPN.

Эмбиид — третий номер драфта-2014. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 40 встречах, набирая в них 23,3 очка, собирая 12,0 подбора, совершая 3,2 передачи и 1,4 блок-шота.