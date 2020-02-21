Дисквалификация трёх баскетболистов тульского «Арсенала» отменена

Национальный центр спортивного арбитража при «Спортивной арбитражной палате» удовлетворил апелляционную жалобу игроков БК «Арсенал» (Тула) Павла Крыкова, Дмитрия Рытенко и Егора Щербинского на решение директората Российской федерации баскетбола, согласно которому спортсмены были дисквалифицированы до окончания спортивного сезона—2019/2020 по результатам матча БК «Арсенал» (Тула) — БК «Динамо» (Ставрополь), состоявшегося 7 декабря 2019 года, сообщает сайт юридической компании Sila.
Таким образом, дисквалификация этих баскетболистов отменена.
Напомним, Крыков, Рытенко и Щербинский оказались в числе игроков, которых обвиняли в организации договорного матча во втором дивизионе Суперлиги.
Ранее стало известно, что дисквалификация главного тренера «Арсенала» Виктора Ускова была оставлена в силе.
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