Трушкин прибыл в расположение сборной России и готов сыграть с Северной Македонией

Форвард санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Владислав Трушкин вошёл в состав сборной России на матч квалификации Евробаскета-2021 с Северной Македонией.

Как сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ), Трушкин прибыл в расположение национальной команды в пятницу, 21 февраля. Он готов помочь российской сборной в поединке с македонцами. Встреча состоится завтра, 23 февраля, в Перми. Начало — в 18:00 мск.

Ещё один баскетболист «Зенита» Андрей Зубков пока не готов помочь команде. Тренерский штаб сборной России огласит заявку из 12 игроков на матч с Северной Македонией в субботу вечером, 22 февраля.

Ранее россияне в первом туре квалификации Евробаскета проиграли Италии со счётом 64:83.