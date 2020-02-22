Дуайт Ховард первым сообщил игрокам «Лейкерс» о гибели Брайанта

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Трой Дэниелс сообщил, что Дуайт Ховард первым сказал команде о гибели легенды НБА Коби Брайанта. Брайант погиб 26 января вместе с 13-летней дочерью и ещё семью людьми в результате крушения вертолёта.
«Мы были в самолёте, это был стандартный перелёт. Все иллюминаторы были закрыты, в салоне самолёта было темно. Все спали, вдруг меня кто-то разбудил. Дуайт Ховард сказал нам, что Коби умер. Мы не поверили ему и отправили спать дальше.
После этого он повторил снова и уточнил, что это серьёзно. Фрэнк Вогель прошёл по проходу, трогая нас за плечи. Все рванули к своим телефонам, чтобы проверить информацию. Мы не верили в это, пока не увидели репортаж на CNN. Тогда Леброн собрал нас, и мы произнесли молитву», — приводит слова Дэниелса Heavy.
- 22 февраля 2020
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:38
-
09:19
-
09:16
-
06:23
-
00:18
- 21 февраля 2020
-
23:39
-
23:03
-
20:35
-
19:30
-
18:59
-
17:58
-
16:20
-
14:38
-
12:12
-
10:11
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
04:42
-
00:46
-
00:24
- 20 февраля 2020
-
23:15
-
22:24
-
21:52
-
20:30
-
18:08
-
17:46
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
10:40