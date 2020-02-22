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Дуайт Ховард первым сообщил игрокам «Лейкерс» о гибели Брайанта

Дуайт Ховард первым сообщил игрокам «Лейкерс» о гибели Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Трой Дэниелс сообщил, что Дуайт Ховард первым сказал команде о гибели легенды НБА Коби Брайанта. Брайант погиб 26 января вместе с 13-летней дочерью и ещё семью людьми в результате крушения вертолёта.

«Мы были в самолёте, это был стандартный перелёт. Все иллюминаторы были закрыты, в салоне самолёта было темно. Все спали, вдруг меня кто-то разбудил. Дуайт Ховард сказал нам, что Коби умер. Мы не поверили ему и отправили спать дальше.

После этого он повторил снова и уточнил, что это серьёзно. Фрэнк Вогель прошёл по проходу, трогая нас за плечи. Все рванули к своим телефонам, чтобы проверить информацию. Мы не верили в это, пока не увидели репортаж на CNN. Тогда Леброн собрал нас, и мы произнесли молитву», — приводит слова Дэниелса Heavy.

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