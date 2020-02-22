Уильямсон: знают ли люди, что мне всего 19 лет?

Новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зайон Уильямсон поделился мыслями об ожиданиях от него в дебютный сезон в НБА.



«Ощущение, что иногда забываю, на какой стадии карьеры нахожусь, что нужно сделать и насколько усерднее я должен работать. Смотрю на себя в зеркало и спрашиваю: знают ли люди, что мне всего 19 лет?» — цитирует Зайона Уильямсона ESPN.



Минувшей ночью мск «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блейзерс». Счёт встречи — 128:115 (40:35, 33:28, 29:20, 26:32).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка.

В этом сезоне Уильямсон набирает 22,1 очка, совершает 7,5 подбора и отдаёт 2,2 передачи в матче.