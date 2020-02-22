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«Автодор» подписал контракт с баскетболистом сборной Сенегала Файе

«Автодор» подписал контракт с баскетболистом сборной Сенегала Файе
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Саратовский «Автодор» подписал контракт до конца сезона с 34-летним форвардом сборной Сенегала Мухаммадом Файе, сообщает официальный сайт клуба.

С августа 2018 до февраля 2020 года Файе был игроком «Црвены Звезды», с которой в минувшем сезоне стал чемпионом Адриатической Лиги, выиграл чемпионат Сербии и завоевал Адриатический Суперкубок, а также был признан MVP Адриатического Суперкубка и занял 2-е место в Еврокубке по подборам (6,9 за матч).

В нынешнем сезоне Файе в 12 встречах в Евролиге набирал 4,5 очка, 3,8 подбора и 0,6 блок-шота за 18,2 минуты матча.

«Мухаммад Файе – универсальный «большой», которого мы искали. Он может играть на обеих позициях четвертого и пятого номеров, а также обладает броском. С его приходом мы рассчитываем улучшить свою игру, поскольку Файе – очень опытный игрок, повидал высокий уровень баскетбола», — прокомментировал подписание контракта с Файе главный тренер команды Дональдас Кайрис.

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