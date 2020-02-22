Судейская бригада матча Евролиги «Панатинаикос» — «Барселона» подверглась нападению

Судейская бригада матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Панатинаикосом» и «Барселоной» подверглась нападению со стороны неизвестных лиц, сообщает Eurohoops. Встреча состоялась в Афинах 21 февраля 2020 года.



Инцидент случился недалеко от домашней арены греческой команды. Неизвестные атаковали автомобиль такси, в котором находились члены судейской бригады Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч. Нападавшие врезались в машину, в которой находились судьи, а затем напали на пассажиров.



после этого главный судья матча Луиджи Ламоника был госпитализирован, а из больницы был доставлен в отель в сопровождении полиции.



Греческая полиция ведёт расследование этого инцидента и поиск злоумышленников.

Напомним, встреча завершилась со счётом 92:81 в пользу «Барселоны».