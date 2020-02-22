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Судейская бригада матча Евролиги «Панатинаикос» — «Барселона» подверглась нападению

Судейская бригада матча Евролиги «Панатинаикос» — «Барселона» подверглась нападению
Баскетбол / Евролига 0

Судейская бригада матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Панатинаикосом» и «Барселоной» подверглась нападению со стороны неизвестных лиц, сообщает Eurohoops. Встреча состоялась в Афинах 21 февраля 2020 года.

Инцидент случился недалеко от домашней арены греческой команды. Неизвестные атаковали автомобиль такси, в котором находились члены судейской бригады Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч. Нападавшие врезались в машину, в которой находились судьи, а затем напали на пассажиров.

после этого главный судья матча Луиджи Ламоника был госпитализирован, а из больницы был доставлен в отель в сопровождении полиции.

Греческая полиция ведёт расследование этого инцидента и поиск злоумышленников.

Напомним, встреча завершилась со счётом 92:81 в пользу «Барселоны».

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