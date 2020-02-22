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Судья Ламоника — о нападении со стороны фанатов: идиоты есть везде

Судья Ламоника — о нападении со стороны фанатов: идиоты есть везде
Баскетбол / Евролига 0

Один из самых уважаемых судей европейского баскетбола Луиджи Ламоника прокомментировал нападение, которому подвергся в Афинах, где его бригада обслуживала матч Евролиги между «Панатинаикосом» и «Барселоной». По его словам с ним уже всё в порядке, а нападавших он назвал «идиотами».

«Идиоты есть везде. Я в порядке. Я получил травму подбородка и повреждение руки, но никаких проблем. Я готов обслуживать следующий матч», — приводит слова Ламоники Eurohoops.

Инцидент с нападением на судейскую бригаду случился недалеко от домашней арены греческой команды. Неизвестные атаковали автомобиль такси, в котором находились члены судейской бригады Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч. Нападавшие врезались в машину, в которой находились судьи, а затем напали на пассажиров.

После этого главный судья матча Луиджи Ламоника был госпитализирован, а из больницы был доставлен в отель в сопровождении полиции.

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