Антипов: сборная России загнала себя в такие условия, что проигрывать уже нельзя

Форвард сборной России по баскетболу Павел Антипов поделился ожиданиями от матча квалификации Евробаскета с Северной Македонией, подчеркнув, что у команды нет права на ошибку.

" Северная Македония – команда не из лёгких. Слава югославской школы говорит сама за себя. Тем более, мы сейчас сами себя загнали в такие условия, что проигрывать уже нельзя.

Очень важно поймать ритм. Нужно ещё понимать, что в Новогорске у нас было два дня на подготовку. Много новых игроков, которым нужно впитать большой объём информации. Я, хоть и долго не приезжал, но всё же уже был знаком с системой, и от этого было легче. Но всё равно это надо шлифовать — и с Италией я тоже несколько раз терялся в нападении, не успевал среагировать в защите. Решения надо принимать молниеносно, это всё на инстинктах. И нужно успеть переключиться с того, что ты играл в клубе, на систему сборной.

Тут ключевой фактор — время. Если, например, македонцы собрались на день-другой раньше нас, то по меркам такой сжатой подготовки это огромная разница. Каждый день тренировок – на вес золота. Мы сейчас должны по максимуму использовать время в Перми и в воскресенье провести хороший матч", — цитирует Антипова официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Матч сборных России и Северной Македонии пройдёт завтра, 23 февраля.